年末製造業上市公司數量為3608家

中評社北京2月12日電／據新華社報導，中國上市公司協會數據顯示，截至2023年末，境內股票市場製造業上市公司數量為3608家。製造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業為上市公司數量前三甲。



協會統計顯示，截至2023年12月31日，境內股票市場共有上市公司5346家，滬、深、北證券交易所分別為2263、2844、239家。分控股類型看，國有控股和非國有控股公司數量分別占比26%、74%。廣東、浙江、江蘇上市公司家數分別為872、702、690家，匯集超40%上市公司。