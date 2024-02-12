我國電子信息製造業生產恢復向好

中評社北京2月12日電／據新華社報導，記者近日從工業和信息化部獲悉，2023年，我國規模以上電子信息製造業增加值同比增長3.4%，主要產品中，手機產量15.7億台，同比增長6.9%，行業生產恢復向好，效益逐步恢復。



工業和信息化部數據顯示，2023年，規模以上電子信息製造業實現營業收入15.1萬億元，營業收入利潤率為4.2%，電子信息製造業固定資產投資同比增長9.3%，比同期工業投資增速高0.3個百分點。