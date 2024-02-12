【
大
中
小
】 【
打 印
】
我國電子信息製造業生產恢復向好
http://www.CRNTT.com
2024-02-12 14:50:55
中評社北京2月12日電／據新華社報導，記者近日從工業和信息化部獲悉，2023年，我國規模以上電子信息製造業增加值同比增長3.4%，主要產品中，手機產量15.7億台，同比增長6.9%，行業生產恢復向好，效益逐步恢復。
工業和信息化部數據顯示，2023年，規模以上電子信息製造業實現營業收入15.1萬億元，營業收入利潤率為4.2%，電子信息製造業固定資產投資同比增長9.3%，比同期工業投資增速高0.3個百分點。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
2023年我國電子信息製造業生產恢復向好
(2024-02-11 12:45:07)
從用電數據看經濟新動能
(2024-02-04 08:59:34)
開年向好，厚積高質量發展之勢
(2024-02-02 16:26:22)
不斷推進數智技術與製造業深度融合
(2024-02-02 08:30:37)
1月份製造業PMI止跌回暖
(2024-02-01 15:46:13)
綠色化重塑製造業未來
(2024-02-01 08:28:14)
新質生產力製造業的方向
(2024-01-30 08:58:11)
加快製造業向高端化躍升
(2024-01-28 08:44:18)
人工智能為湖北製造業發展插上智慧翅膀
(2024-01-27 15:31:45)
攀登製造業質量高峰
(2024-01-27 10:33:46)