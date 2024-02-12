中評社北京2月12日電／據光明日報報導，“中興，開始拉風啦，這個車要更換104分配閥。”2月9日，除夕夜，在中國鐵路成都局重慶車輛段重慶西運用車間檢修庫，檢車一班職工李中興熟練操作著各種塞門。



“聽到拉風，大家會覺得很酷，很炫，在我們客車檢車系統，‘拉風’其實是處理制動系統故障的信號。”李中興邊幹活邊介紹。



“拉風”工作看似步驟簡單，可每天幹下來，並沒有那麼容易。“拉風”時往往需要彎腰駝背，考驗著作業人員腰部和腿部力量，非常辛苦。“他們經常需要換列車分配閥，首尾車輛要更換遠心集塵器膠墊，最主要的是更換到限閘片，每天上百副閘片，就是上百次‘拉風’。”重慶西運用車間副主任李濤說。



春運期間，臨客加開，客車檢車量攀升，李中興更“拉風”了。他經常是這個車車頭先“拉風”，走到車尾再“拉風”，然後走向其他車，一天要彎腰上千次，行走3萬多步。除夕夜裡的氣溫不到10度，李中興的額頭仍會滲出一層細密的汗珠。



“這活看起來簡單，但不細心可不行，動過的東西，最後都要一一恢復，不然就會釀成大禍。”李中興的“拉風”生涯已有十多年，他介紹，“‘拉風’不到位，容易造成人身傷害和設備傷害，還會影響客車運行安全，就拿緩解閥來說，沒有恢復到位，會造成列車抱閘事故。”



說起“拉風”秘訣時，李中興侃侃而談：“關閉塞門時，一定要用力拉兩下，防止未關閉到位，不然會竄風；在半蹲鑽入車底時，一只手操作，另外一只手必須抓穩其他地方，防止用力過猛摔倒；聽到車輛排風後，再觀察車輛制動裝置是否緩解。”



凌晨4點，遠處一列列客車呼嘯而過，消失在夜色裡。李中興行走在茫茫的鋼鐵動脈上，穿梭於一節節車廂間。在“拉風”的十來年裡，李中興和全家在一起過除夕夜的次數屈指可數，但想著旅客能和家人團聚，李中興會心一笑：“確實很‘拉風’。”



