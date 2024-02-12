美政客馳名“雙標”　肆意挑戰中國底線

中評社香港2月12日電／2月5日，4名身處美國、涉嫌違反香港國安法被國安處懸紅100萬元的通緝犯與美國國務院官員閉門會面。據悉，這場“掩人耳目”會議的議題涉及制裁49名香港特區官員及法官、釋放所謂“政治犯”（其中特別點名關注黃之鋒及黎智英）、23條立法以及美國境外簽證等。其參與人員包括“香港民主委員會”執行總監郭鳳儀、“香港議會”籌委袁弓夷、“香港自由委員會基金會”政策和倡議專員許穎婷，以及持有美國籍、在“美國國際民主協會”任職的邵嵐。



跟“香港的敵人”站在一起



許穎婷會後稱，雖然與會的美方回應“保守”、“溫和”，但仍令人感到鼓舞，形容是次會面是“未來繼續合作對話的第一步”、“感覺（美國政策）都是有延展性，未來他們究竟會做什麼，他們會想到什麼方法，在會上都仍然待決，這亦是我們進行會面的一個大原因。”同日下午在閉門會面後，美國國務院東亞及太平洋事務局在社交平台X以署名助理國務卿康達發文稱，很榮幸能與為香港民主和人權奮鬥的勇敢倡議者會面，他們因為行使基本自由而遭到針對，云云。



這場鬧劇醜態一出，隨即遭到香港各界的強烈譴責，紛紛前往美國駐港總領館抗議。中國外交部的強烈反對和譴責，敦促美國“不要做犯罪分子的避風港”。又特別強調，“美方為反中亂港分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更暴露出美方在人權、法治問題上，一貫奉行的雙重標準。香港事務純屬中國內政，不用任何外部勢力插手干預”。



2月8日，新華社刊發了署名“港澳平”的評論文章，其中，該文更是一針見血地指出，部分美國政客與香港內外的反華“港獨”分子“勾勾搭搭”、“惺惺相惜”，完全是丟了法治和道德的底線。為香港的政治逃犯“鳴冤喊屈”、“搖旗呐喊”，無非是證明自己與那些反中亂港的宵小賊子是“同懷惡謀、共作惡行的一丘之貉”，他們一臉正義地對嫌犯妄加吹捧，諷刺地表明他們所謂的“與香港人站在一起”，實際上就是跟“香港的敵人”站在一起。



首先，四名逃犯涉嫌觸犯國安法，這就是香港的“家務事”，更是中國的“內政”。例如孩子在家裡犯了錯，需要樹立家規，以正視聽。而美國政客卻借機大做文章，公然接待這些公開乞求外部勢力對中國和香港特區進行制裁、封鎖等敵對行為的“跳梁小丑”，這於情於理皆為荒謬之舉。

