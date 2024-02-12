把握機遇　讓大眾出境游“心動變行動”

中評社北京2月12日電／今年過年，“最長春節假期”讓大眾滿懷期待。那麼，“最長春節假期”裡該怎麼玩？想必不少人已經有了計劃——有的準備觀看文藝演出，有的選擇“逛吃逛吃”，還有的則計劃體驗遠距離出境旅遊。



“世界那麼大，都想去看看”。從去年我國公民赴全球主要旅遊目的地團隊游業務逐步放開，到前不久我國和新加坡、泰國相繼簽署互免簽證協定等利好消息發布，出境游關注度應聲高漲。免簽“朋友圈”持續擴容，讓中國遊客擁有了更多“遠游”選擇。



在各國前途命運緊密相連的今天，中國的發展惠及世界，世界的發展也離不開中國。作為全球最大出境游市場之一，我國逐步放寬國際往來政策，不僅有利於用好全球市場和資源發展自己，還將促進全球旅遊市場回暖，為全球經濟發展創造新機遇。而且，越來越多國人走出國門，既是人民群眾獲得感和幸福感的重要體現，也有利於展示國家發展活力和大國形象，更加強了我國與目的地國家和地區的經濟文化交流。



不過，從去年全年的情況來看，新冠肺炎疫情給旅遊業發展帶來的衝擊仍然存在，出境游產業鏈、供應鏈仍處於修復期。而部分國家和地區安全、環境問題等事件頻出，也給出境游市場復甦帶來眾多不確定性。此外，國際航班運力仍未恢復到疫情之前的水平，這導致部分國家和地區的旅遊成本依然較高，價格不夠親民在一定程度上也限制了出境游需求的充分釋放。



其實，市場的發展不可能是一蹴而就的，出境旅遊市場的復甦也是一個循序漸進的過程。相信隨著更多出入境便利化政策措施的出台，供給端得到逐步改善，消費信心逐步增強，今年我國出境游市場將加速恢復，旅遊消費的多元化趨勢也將更加凸顯。



我們不妨抓住這次免簽“朋友圈”擴容的機遇，更大限度地發揮相關政策的積極效應，鞏固和增強經濟回升向好態勢，把消費者的心動變成能出發的行動。這需要盡快修復出境游產業鏈、供應鏈，進一步豐富產品供給、提升服務水平。具體來說，要在航線恢復、簽證服務、產品研發等方面持續跟進，把中斷聯繫的境外合作夥伴找回來。同時，旅遊從業者也要盡量多瞭解目的地國家和地區的文旅發展新趨勢、新地標，為國內消費者提供更豐富的旅行選擇。

