發揮“五流”匯聚優勢　力促大灣區協同發展

中評社香港2月12日電／國家主席習近平在2023年考察廣東時作出重要指示，強調要使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地以及中國式現代化的引領地。隨後，中央發布多項政策文件，包括《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》、《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》。本人和經民聯都認同，香港特區政府應配合中央的相關政策措施，加強與大灣區其他城市對接，促進兩地優勢互補並協同發展，以及便利香港居民更積極融入國家發展大局，前往內地升學、就業、發展及生活。



推動落實灣區標準



香港已發展成為“五流”匯聚之地，即是人流、物流、資金流、信息流及服務流，有條件在多個領域擔當“超級聯繫人”的角色，搭建不同的平台，例如集資融資平台、高端專業服務平台、新興產業平台、商貿促進平台等。關鍵在於，如何對接國家發展策略，進一步發揮香港的獨特優勢。至少有下列幾方面值得注意：



首先，應加強與大灣區其他城市的規則銜接和機制對接，推動落實“灣區標準”。自CEPA《服務貿易協議》的修訂協議於2020年6月實施後，大灣區內地九市以先行先試的方式，允許合資格的香港工程界等專業範疇的企業和專業人士，透過簡單的備案方式，直接提供服務。我認為未來應加快推進兩地的規則對接，包括致力建立適應國際通行的工程建設管理制度。同時，隨著《2023年“灣區標準”共同需求指引》的公布，粵港澳三地政府亦簽署了關於共同促進“灣區標準”發展的合作備忘錄，將有助推動區內檢測認證等行業領域的規則銜接。

