我國正開展新一代通信衛星研製

中評社北京2月12日電／據新華社報導，走進位於北京海淀的銀河航天方舟實驗室，一排排衛星單機產品、太陽能電池板以及各類先進實驗設備映入眼簾。



這其中，外形好似一條“飛毯”的銀色方形金屬板引人關注。工作人員介紹，這是銀河航天正在開展研製工作的新一代通信衛星的縮比模型以及相控陣天線等核心產品實物，可用於支持手機直連衛星等先進通信技術。



這種新一代通信衛星在一個數平方米的平面上既有可以通信的天線，又有可以把太陽能轉換成衛星能源的太陽電池片，是一種相控陣天線和太陽翼一體化的通信衛星。



銀河航天首席科學家張世傑介紹，這種關鍵技術被稱為“翼陣合一”技術，目前研製團隊已完成“翼陣合一”衛星的二維展開關鍵技術攻關，並將繼續開展翼陣一體化高效散熱、分布式電源等關鍵技術攻關。通過將衛星的天線“藏進”太陽翼裡，能夠大大降低衛星占用的體積和所需的成本，提升多星部署的組網效率。



2023年中央經濟工作會議將商業航天納入若干戰略性新興產業，商業航天作為中國航天“生力軍”的發展駛入了快車道。當前，衛星正處於類似“超大老式台式機”向“筆記本電腦”的進化階段，柔性太陽翼讓衛星具備“超大能源”成為現實，太空信息高速公路網絡正在加速建設。



“面向未來，手機直連衛星技術將是6G通信網絡的重要組成部分之一，衛星面向大眾有望迸發出更多新應用。”張世傑表示，銀河航天將進一步加速技術創新和衛星低成本批產，推動融合通信、計算、感知功能的泛在智能空間信息網絡建設。



（來源：新華網）