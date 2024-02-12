遇上冰凍雨雪天氣　這樣做好健康防護

中評社北京2月12日電／據新華社報導，近期，我國中東部地區出現持續性低溫雨雪冰凍天氣。中國疾控中心發布健康提示，提醒公眾旅途出行和戶外工作要做好禦寒保暖措施，預防心血管疾病。



長期處於低溫環境，容易導致凍傷。健康提示明確，遇上冰凍雨雪天氣，需經常觀察皮膚，特別是查看耳面部、手部等裸露部位有無出現蒼白、僵硬或失去知覺。要避免裸手接觸冰雪或金屬等導熱快的物體表面，避免久坐。可通過經常搓揉面部皮膚、站立活動、跺腳、搓手等活動，促進血液循環。發生凍傷應立即用溫水復溫，脫離低溫環境，脫掉濕冷衣物，換上乾燥的衣帽鞋襪，採取保溫措施，補充食物能量。



春節期間旅行戶外做好“三保暖”：可從三方面做好禦寒保暖。包括外出身著保暖衣物，加強膝關節、肘關節、腕關節和踝關節等部位的保暖防護，佩戴帽子、圍巾、手套等保暖物品，並注意攜帶傘具；遠途出行時為老人和兒童攜帶好充足的禦寒衣物，保持衣物乾燥；可適當多吃高熱量食物，多喝熱飲，增強抗寒力和抵抗力。



低溫嚴寒環境容易給心血管帶來“危險時刻”。中國疾控中心應急中心有關專家表示，高血壓、心臟病等患者要避免突然暴露在低溫環境中，持續做好血壓、心率監測；早上蘇醒後，可先平躺活動四肢和頭部後再起床，不要立刻開窗吹冷風或用冷水洗漱；晨練等戶外活動應做好充分熱身，避免空腹晨練；有心血管病史的患者外出應隨身攜帶急救藥品。



（來源：新華網）