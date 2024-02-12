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菲律賓一政府部門收到炸彈威脅郵件
http://www.CRNTT.com   2024-02-12 15:58:49


　　中評社北京2月12日電／據央視新聞報導，2月12日，位於菲律賓奎鬆市的菲律賓環境和自然資源部的中央辦公室收到電子郵件，聲稱有炸彈威脅。目前該部門已經疏散人員進行排查。

　　（來源：央視新聞）

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