寧夏：塞上西北尋年味

中評社北京2月12日電／據光明日報報導，大年初一下午5點，在位於寧夏銀川賀蘭山下的漫葡·看見賀蘭沉浸式演藝小鎮，車如流水、人群熙攘。隨著國潮花燈點亮歷史街區，民俗音樂響徹沸騰的小鎮，“年俗大賞”拉開帷幕，遊客如同闖入一幅塞上西北的年夜畫卷。



“典農古街開街嘍！”一嗓子過後，只聽鼓聲陣陣，遊客跟隨演藝隊伍穿過古色古香的長街，此起彼伏的叫賣聲傳來。行至柳樹巷，一陣賣貨郎的吆喝聲由遠及近：“賣針賣線，頭髮換胭脂嘍。梳子紅頭繩，絲絨絲線洋襪子蛤蚌油。各位鄉鄰，借過借過……”



來到非遺街區，來自銀川的遊客馬蓉領著娃娃走進“陳氏烙畫”的小店，她告訴記者，兒子對這些民間傳統技藝很感興趣。“我從1978年開始接觸烙畫，培訓葫蘆烙畫愛好者多達1500人，經常有學校組織學生到這裡開展烙畫研學體驗，看到傳統文化如此受歡迎，覺得非常欣慰。”民間烙畫非遺傳承人陳湘軍說。



在漫葡小鎮，看沉浸演藝、吃西北美食、逛非遺街區、游藝術小店，文旅新體驗給傳統中國年帶來別樣韵味。



這邊，遊客剛剛穿越西北民俗歷史，那邊，大美都市魅力氣息撲面而來。



置身銀川市鳳凰幻城，大屏幕上，一只鳳凰綻放著華光異彩，展翅遨游，從大漠孤煙到長河落日，從賀蘭巍巍到黃河滔滔，從長城雄關到古城繁華……演員們鳳羽翩翩、霓裳飄飄，迎賓秀《有鳳來儀》引得在場觀眾拍手叫好。



IP人物輪番登場。葡萄酒推薦官講述絲綢之路與賀蘭山東麓的故事：“賀蘭山，古絲綢之路上的地理坐標，從第一顆葡萄種子自西域被帶回，東西方的文化交匯就在賀蘭山下上演了兩千年……”戍邊將領把寧夏這片土地上的歷史娓娓道來：“寧夏自古征戰地。秦始皇一統山河，設立郡北地，斥兵屯墾，興修水利；漢武帝兩次巡游，大舉移民，引黃相濟，修築漢渠；仰嘆《清平樂·六盤山》，不到長城非好漢，屈指行程二萬……”沉浸式演藝的每個劇目和散點演出都融合絲路文化、黃河文化、長征文化等，遊客在歷史文化中尋覓濃濃年味。



（來源：光明日報）