北京：獅舞龍騰慶佳節

中評社北京2月12日電／據光明日報報導，在北京中軸線北端，屹立著古老的鐘鼓樓。這裡曾是老北京城的報時中心，也是商賈雲集之地；如今這裡商鋪林立，吸引眾多遊客前來“打卡”。



大年初一，店鋪門外春聯窗花紅紅火火；道路兩側的路燈上懸掛著大紅的燈籠，與鼓樓的紅牆相映成趣；來往的人們笑顔盈盈，手里舉著糖人、糖葫蘆的小朋友如年畫娃娃般精致可愛；還有一些穿著漢服的女子從傳統建築前走過，讓人恍若走進了老北京城的春節。



隨著人潮，記者走到了鼓樓與鐘樓之間的廣場，人群圍成的一個大圈里，鑼鼓喧天，還有不時爆出的陣陣喝彩，原來是舞龍舞獅表演。舞龍者隨著鑼鼓節奏，奔跑游走，騰起滾翻。紅色游龍婉轉回旋、左右盤翻、屈伸綿延，身上的金鱗閃閃發光。“好好好！”一位觀眾連聲叫好，“舞出了龍的精氣神韵！”



舞獅也不甘落後，隨著激越的鑼鼓點飛躍翻滾，神采飛揚。特別是獅子來到觀眾近前，俯首抓耳，眨眼舔毛，更是讓人喜愛不已。大家紛紛伸手去摸獅子頭，嘴上連連念叨“大吉大利”“萬事如意”，沾沾喜氣。



“這是鐘樓，對面是鼓樓，我們現在就站在中軸線上。”一位遊客告訴孩子，“這條線上還有故宮、前門。”記者問她此刻的感受，“我剛剛發了朋友圈，‘此情此景此地，國泰民安，熱淚盈眶！’”她牽著孩子和愛人，眼角眉梢難掩喜色。



表演結束，一部分人群進入鐘樓，繼續觀看“龍瑞中軸 天地人和”龍文化主題展覽。



另外，北京中軸線上的各景點都充分發揮特色，讓廣大市民和中外遊客體味“中軸線上過大年”的歡悅，探訪、感受中軸文脈的魅力。



（來源：光明日報）