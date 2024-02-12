北京延慶區第十屆北京非遺大觀園活動舉辦

中評社北京2月12日電／據央廣網報導，非遺美食、花會展演、民俗市集……2月11日至14日，北京市延慶區第十屆北京非遺大觀園活動在北京世園公園和八達嶺鎮石峽村、永寧鎮上磨村等地舉辦，向市民遊客全方位展示延慶的非遺文化魅力。本屆北京非遺大觀園主要活動將持續到大年初五，各景區、民宿、酒店及各街鄉鎮舉辦的花會展演、花會巡游、花會游園等“非遺＋民俗”活動，將持續到正月十五。



2月11日晚，北京世園公園內傳統非遺龍燈表演在璀璨的花燈下點燃了喜慶的節日氛圍，吸引眾多遊客駐足觀看，紛紛拍照打卡留念。在北京世園公園的中國館東序廳，遊客圍在延慶燈籠的攤位前，跟著非遺老師的講解製作燈籠，近距離接觸體驗非遺文化。遊客還可以體驗舞龍巡游、非遺花燈、財神賜福、美食廟會、非遺文創市集等內容。來自海淀區東王莊社區的王女士說：“延慶火勺加上醬豬臉，太美味了。延慶的秧歌、竹馬也精彩，來延慶過大年，不虛此行。”



為慶祝新春佳節，延慶區在世園公園推出“璀璨非凡映嬀川·流光遺彩度新年”非遺展覽展示活動，市民遊客不僅能品嘗到延慶火勺、賀氏醬豬臉、永寧豆腐等非遺美食，還可體驗北京宮燈製作、虎頭鞋製作等非遺互動。



夜幕降臨，八達嶺長城上的華燈亮起。熠熠奪目的八達嶺夜長城如蜿蜒的長龍臥在崇山峻嶺間，吸引眾多市民遊客前來觀賞。2月9日至16日，八達嶺夜長城每天18時至21時面向遊客開放。秧歌、腰鼓、旱船、舞龍、竹馬等延慶的非遺花會表演也輪番上演，讓遊客在游樂的同時，品味長城深厚的歷史文化韵味。



活動期間，延慶區八達嶺鎮石峽村、張山營鎮後黑龍廟村、永寧鎮上磨村和井莊鎮柳溝村4個民俗村還舉辦了特色文旅項目。2月11日至14日，在石峽村鄉情村史陳列館每天都有絲綾堆綉、糖畫、蔚縣剪紙等非遺手工互動體驗活動；2月11日至13日，每天下午在石峽村露天廣場，河北梆子將精彩上演；2月11日至14日，在後黑龍廟村、上磨村和柳溝村，每天都有面塑、葫蘆烙畫、嬀川毛猴等延慶特色非遺手工互動體驗和旱船、高蹺等非遺花會展演。

