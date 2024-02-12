山西2023年投入兩千餘萬元保護稀有劇種

中評社北京2月12日電／據山西日報報導，2月8日，記者從省財政廳獲悉，為促進稀有劇種傳承均衡性發展和戲曲藝術繁榮，山西省制定了《稀有劇種保護資金管理辦法》，將稀有劇種全部納入政府購買服務範圍，2023年下達市縣稀有劇種保護資金2125萬元，全省67個有資質的文藝院團全部受益，公益性演出場次同比由2600場增加至4250場，增加了1650場，為農村社區提供了更多百姓喜聞樂見的本土特色戲曲演出，豐富了群眾精神文化生活。



山西是中國戲曲藝術的發祥地之一，享有“戲曲搖籃”的美譽。漢代就出現了戲曲萌芽，元代時成為全國戲曲藝術的中心，目前所發現的元代戲台基本都在山西。2016年全國地方戲曲劇種普查結果顯示，山西現存劇種38個。但除去4個保護傳承較好的本土劇種及3個外來劇種外，剩餘31個本土劇種從覆蓋區域、受眾、傳承院團數量等方面衡量，已屬於稀有劇種。



為支持稀有劇種傳承發展，中央財政從2021年起，通過中央支持地方公共文化服務體系建設資金，以政府購買服務方式，支持每個稀有劇種每年100場演出，購買標準為5000元／場，山西省26個劇種38個院團受益。從2023年起，山西財政參照中央財政補助辦法，制定《稀有劇種保護資金管理辦法》，將31個稀有劇種全部納入政府購買服務範圍，購買單價仍參照中央標準5000元／場，由單一院團傳承的劇種，年購買場次仍為100場；由多個院團傳承的劇種，每個院團年購買場次最低為50場。



（來源：山西日報）