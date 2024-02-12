安徽：全力打造三大科創高地

中評社北京2月12日電／據安徽日報報導，《政府工作報告》提出，建強戰略科技力量。加強國家實驗室服務保障，加快建設量子信息、聚變能源、深空探測三大科創高地。近年來，我省堅持“科創＋產業”雙輪驅動，全方位加強國家戰略科技力量服務保障，加快推動量子信息、聚變能源、深空探測三大科創引領高地建設，原始創新能力不斷突破高峰。



春節前，來自世界各地的科學家來到合肥，利用全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）開展聯合物理實驗。



“中國EAST的相關條件和環境符合我們的實驗要求，我們需要依靠EAST團隊，驗證新材料的可靠性和操作性，以支持和完善ITER下一階段的物理研究計劃。”國際熱核聚變實驗堆（ITER）科學部負責人阿爾貝托·洛瓦爾特博士表示。



EAST裝置是國家重大科技基礎設施，能夠提供探索未知世界、發現自然規律、實現科技變革的能力。去年11月，聚變產業聯盟啟動大會在合肥召開，國內聚變領域60家優質企業及科研院所聯合，已成立磁體、大型結構容器、真空設備及器件、偏濾器等工作組。



今後，我省將布局聚變能源裝備、零部件、後市場全產業鏈。組織實施聚變點火關鍵核心技術攻關省科技重大專項，瞄准燃燒等離子體裝置點火目標，開展長脈衝穩態運行、先進診斷及氚燃料循環與安全三個方向關鍵技術攻關。



2月3日，天都一號、天都二號通導技術試驗星出征儀式在位於合肥的深空探測實驗室舉行。



“天都一號、天都二號兩顆星將隨鵲橋二號月球中繼衛星一同進入地月轉移軌道，之後兩顆星將進行近月制動，進入環月大橢圓軌道，在環月大橢圓軌道上，採用星地激光測距、星間微波測距等方式，開展高精度月球軌道測定軌技術驗證。”深空探測實驗室天都通導技術試驗星總指揮陳曉介紹，這兩顆小微型試驗衛星將為後續我國鵲橋通導遙綜合星座系統的建立，提供有力的參考和依據。

