陶瓷博物館裡感受“人間煙火”

中評社北京2月12日電／據河南日報報導，2月8日上午，農曆臘月二十九，記者來到鄭州市紫荊山公園東南角的鄭州大象陶瓷博物館，門口的兩排大紅宮燈及對聯營造出火紅的春節氛圍。



進入二樓展廳，一個穿著黃色馬甲的小女孩主動上來講解：這組瓷器俑反映的是古代勞作的場面，《擊壤歌》中說“日出而作，日入而息。鑿井而飲，耕田而食”。中間的這組是牛拉碾盤，前面的女俑在用簸箕簸糧食……



小女孩的講解生動而活潑。她告訴記者，自己名叫吳俊潔，是五年級的學生，以前在農村老家見過勞動的場景，也在博物館裡看到過單個的陶俑，但是成組的勞作俑還是第一次見到。



“人間煙火——古代陶瓷中的衣食住行”展覽是鄭州大象陶瓷博物館在春節期間特別策劃推出的跨年展覽，展出從新石器時代至明清時期的陶瓷器100餘件，從衣、食、住、行、勞、酒、茶、娛八個方面，帶廣大觀眾感受古人的生活日常，品味蘊藏其間的優秀傳統文化。



衣食住行勞酒茶娛，“人間煙火”撫人心。



時下流行“漢服出街”，歷史上漢服究竟指的是什麼服裝？古人做飯使用的灶台有幾個灶眼？在南北朝時期擁有一輛牛車有多“牛”？……逛一逛“人間煙火——古代陶瓷中的衣食住行”展，這些問題都能找到答案。



在一件綠釉陶尊前，小朋友邢皓軒“有模有樣”地介紹，這件陶尊是盛酒器，蓋子做成了博山爐的形狀，好看而且實用。邢皓軒同樣穿著黃色的馬甲，背後印著“鄭州大象陶瓷博物館小小發現者”字樣。



鄭州大象陶瓷博物館副館長李紅新告訴記者：“今天來了60個小朋友，其中10個‘小發現者’擔任講解員。春節放假期間，他們將輪流為觀眾服務。”



“小發現者”在講解，同來的小朋友在聽講解的同時，也時不時發出疑問。一個小男孩在一件舞蹈女俑前問：“古代的人為什麼這麼邋遢，裙子拖著地，不臟嗎？”“小發現者”撓了撓頭，不知道該怎麼回答。博物館的工作人員上來為“小發現者”解了圍：“這件舞蹈女俑穿的是在舞台上的表演服裝，不是日常服裝，我們看春節聯歡晚會，經常會看到這樣的拖地長裙呀！”小朋友恍然大悟地點點頭。



鄭州大象陶瓷博物館館長何飛說，幾千年來，陶瓷是與人們日常生活關係最密切的器物，陶瓷文物可以反映出人們生活的方方面面。比如說服飾，從歷代陶瓷俑身上可以看到服裝的階段性變化。漢代的陶灶，灶眼從1個到5個的都有，幾個灶眼同時使用，蒸饃、煮湯、炒菜可以同時進行，既提高效率又節約燃料。從陶瓷文物上我們能看到古人的生活場景。



鄭州大象陶瓷博物館是非國有博物館，也是全國非國有博物館中為數不多的國家二級博物館。何飛說，近年來，非國有博物館事業發展迅速，已成為博物館體系的重要組成部分。鄭州市博物館總數已達112家，晉升“百館之城”，其中非國有博物館占了很大比例。



在博物館一樓公眾服務區，很多觀眾忙著集卡蓋章。博物館還和郵政單位合作，聯合推出展覽明信片，觀眾現場加蓋“人間煙火——古代陶瓷中的衣食住行”展覽郵政紀念郵戳後，投入特設的郵箱，這些明信片將帶著中華陶瓷文化的種子飛向四面八方。



（來源：河南日報）