【
大
中
小
】 【
打 印
】
海口“三港”發布停航預警
http://www.CRNTT.com
2024-02-12 16:00:23
中評社北京2月12日電／據央廣網報導，2月12日，海口市交通運輸和港航管理局發布瓊州海峽停航預警：根據氣象和海事等部門研判，瓊州海峽2月13日至17日每天的早晨部分時段有霧，海口新海港、秀英港和鐵路南港有可能停航。
停航期間，已預約購票並到港的司機旅客需耐心等候，復航後將及時安排登船作業；尚未到港的司機旅客，暫勿前往港口。如因停航或進港排隊導致延誤，船票仍然有效。
（來源：央廣網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
海口三港今日13時停運
(2023-09-02 14:52:22)
海口自貿港核心區總體城市設計面向全球招標
(2023-06-14 10:52:29)
海口：出台重點領域清廉建設實施意見
(2023-05-15 14:26:28)
海口探索荔枝三產融合
(2023-05-03 19:00:35)
兩岸媒體人談海南行：看到兩岸的雙向奔赴
(2023-04-20 16:09:55)
消博會酒商答中評：對海南的未來充滿期待
(2023-04-15 22:03:27)
中評鏡頭：中國國際消費者博覽會現場火熱
(2023-04-15 22:01:39)
2023年兩岸媒體人海南行活動圓滿結束
(2023-04-15 20:52:59)
台商緊抓自貿港優勢 助力海口珠寶產業培育
(2023-04-14 01:02:59)
中評現場：台商台青交流 共話創業發展
(2023-04-12 08:31:41)