海口“三港”發布停航預警

中評社北京2月12日電／據央廣網報導，2月12日，海口市交通運輸和港航管理局發布瓊州海峽停航預警：根據氣象和海事等部門研判，瓊州海峽2月13日至17日每天的早晨部分時段有霧，海口新海港、秀英港和鐵路南港有可能停航。



停航期間，已預約購票並到港的司機旅客需耐心等候，復航後將及時安排登船作業；尚未到港的司機旅客，暫勿前往港口。如因停航或進港排隊導致延誤，船票仍然有效。



（來源：央廣網）