四川石棉：大渡河畔，災後重建煥新生

中評社北京2月12日電／據央廣網報導，柑橘園裡的果子掛滿枝頭，金燦燦的油菜花在風中搖曳，貼春聯、掛燈籠、大掃除……在大渡河畔的王崗坪鄉，家家戶戶到處都是迎春納福的熱鬧景象。



2022年9月5日，甘孜州瀘定縣發生6.8級地震，造成人員傷亡和財產損失。由於緊鄰地震震中，石棉縣遭受重創，經過一年多的災後重建，一棟棟頗具川西風貌的“小洋樓”在一年多的時間裡拔地而起，這裡的住房、產業、道路等都得到了恢復。



據瞭解，當地的集中安置點採取了創新“原住民”宅基地建房、“非原住民”樓房安置的重建模式，安置了王崗坪鄉挖角村、新橋村、愛國村、幸福村、躍進村重建戶644戶、2391人，並配套建設應急避難廣場、內部道路、供排水管網、強弱電管網等附屬設施。



王國平1月18日剛搬進了新居，由於是原住民，他們選擇集中安置宅基地房屋1套90㎡，兩層小洋樓。



“我們這裡夏天比較熱，所以特意增高了層高，夏天就有了天然空調，特別是這間房，風吹過來特別涼快。”王國平告訴記者。從二樓的晾衣間往外看去，陽光照射著窗外大片油菜花，山間的風吹動晾衣杆上的衣服隨風舞動。



在王崗坪鄉集中安置點附近的糧油現代農業園區裡，成片的油菜花已經盛開。據介紹，這是當地在安置點附近打造的糧油現代農業園區，是災後重建的重點產業項目之一，通過這樣的形式幫助老百姓增收，讓大家出門就能務到工。



春節期間，石棉縣家家戶戶都洋溢著喜氣洋洋的氣氛。國泰民安，安居樂業，是大家共同的新春心願。



（來源：央廣網）