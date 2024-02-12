青海省2023年社零增速排名創歷史新高

中評社北京2月12日電／據青海日報報導，2023年，全省商務系統圍繞重點地區、重點行業和重點企業，持續推動商務領域經濟運行向好發展，高質量完成了年度考核指標。1月至12月，全省實現社會消費品零售總額987.7億元，同比增長17.3%，連續9個月保持兩位數增長，高於全國10.1個百分點，增速位列全國第三，創歷史新高。全年消費市場活力十足、動力強勁，實現了量的合理增長和質的有效提升，成為全省經濟的重要拉動力。



據悉，全年城鎮、鄉村社零同比分別增長3.3%、4.8%，鄉村市場消費市場實現快速增長；全年商品零售908.9億元，同比增長19.0%；餐飲收入78.8億元，同比增長17.2 %。商品零售占比為92.0%，與去年基本持平；數字經濟和實體經濟深度融合，數字商務活力釋放。商務數據監測，2023年，全省網絡零售額同比增長75.3%。其中，實物商品網上零售額同比增長32.1%，網絡購物交易額同比增長11.8%；限額以上商品銷售快速增長，提質擴容潛力可期，有效支撐消費品市場快速發展。



全年各項促消費政策落地落細，系列消費促進活動有序開展，消費潛力得到持續釋放；3月1日啟動全年消費促進活動，累計投入省級促消費資金6100萬元，聚焦汽車、油品、家電家居、餐飲、商超購物等領域，圍繞“異業融合、跨界聯動、金融助力”等創新點，全年共開展6場主題促消費活動；用好中央8450萬元專項資金，改造鄉鎮商貿中心、縣級物流配送中心等81個，支出進度躍升全國第一。全省41個縣全部設立縣級物流倉儲分撥配送中心，整合設立鄉鎮中轉站357個、村級服務站2348個，實現縣域快遞物流“統倉共配”全覆蓋，“快遞進村”覆蓋率達到85%。



（來源：青海日報）