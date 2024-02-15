中評鏡頭：雲林虎尾眷村有蔣萬安外公老家

虎尾建國新村的出入口，時代感濃厚。（中評社 方敬為攝） 中評社雲林2月15日電（記者 方敬為）雲林縣虎尾鎮有全台唯一保留農村型眷村文化的“建國一村”舊址，縣府將其活化成“食農”、“環境教育”、“創藝”及“眷村文化”四大主題園區。中國國民黨台北市長蔣萬安母親黃美倫娘家就在此，蔣萬安童年也曾到訪，如今老宅只剩下梁柱、四壁，外頭還有“蔣萬安兒時故居”告示牌，成為園區另類賣點。



虎尾“建國眷村”緣起於日軍在1938年第二次世界大戰期間，以虎尾為海軍航空隊基地，1943年日軍因戰事告急，遂以“建國眷村”作為作戰基地且訓練了神風特攻敢死隊，後來國民政府遷台，便以此地作為軍事要塞，以空軍為主。



當年“建國眷村”由四個村所組成，各村分別有其入口，曾是全台規模最大的眷村，目前雖已荒廢，但這裡尚有日據時期，神風特攻隊遺留之宿舍、有二二八槍戰的彈孔、有國民黨來台後所建造的電信地下碉堡等等，且眷村四周仍佈有許多荒廢的防禦工事，包括防空洞、堡壘、消防池、軍帽式崗哨、民生水塔等設施，有重要的歷史價值。



雲林縣府將建國眷村活化朝向“食農”、“環境教育”、“創藝”及“眷村文化”四大主題學方向發展，打造成縣內新興觀光景點。其中位於建國一村的兵舍，戰後規劃作為眷舍所使用，為士官階層所居住。蔣萬安的外公黃國聰就居住其中，也就是母親黃美倫的娘家。



蔣萬安的外祖父母就是來自虎尾建國眷村，從小每逢過年就會隨父母親回雲林，他也自詡為“雲林外孫”，園區內還特別設立“蔣萬安兒時故居”告示牌，顯示蔣萬安的高人氣。

