快評：特朗普涉歐言論驚世　台灣也會被拋棄？

中評社快評／美國前總統特朗普日前一席“鼓勵”俄國攻擊北約歐洲成員且美國不會出手保護的談話，在歐洲政壇掀波，也令台灣一些人感到擔憂。特朗普要回來了，國際秩序恐大亂，“台灣可能成為下個被拋棄對象”的話題，也再受關注。



紐約時報分析，從來沒有美國前總統如此煽動敵國去侵犯美國的盟友；有些人或許認為這只是特朗普慣用的造勢演說或開玩笑，其他民眾可能覺得美國長期被盟友占便宜，特朗普終於給點顏色，應該獲得讚賞；但特朗普言論透露出的訊息是，如果他再次執政，國際秩序恐將大幅改變，後果如何難以預料。



特朗普發表驚世的涉歐言論之前，也曾發表涉台言論，讓台灣不安。去年7月，特朗普接受美國媒體專訪時，直指台灣“搶走美國晶片生意”，說美方“早該阻止他們”、向台灣“徵收關稅”。被問“是否保台？”特朗普則避而不答。



當時即有評論認為，台灣向來親美，從官場到民間呈現一面倒的不理性思維，仿彿認定美國就是台灣最牢靠的守護者。特朗普最近的一席“真心話”，終於把台灣人從“美夢”中驚醒。



從特朗普涉歐言論看台灣未來，“台獨”勢力難免感到擔憂。紐約時報指出，特朗普如果再次執政，美國從二次世界大戰以來將近80年對各地盟友的安全保護傘便將終止，從歐洲到亞洲、拉丁美洲、中東都一樣。光是“美國再也靠不住”這個暗示，就足以對結盟關係造成負面影響，導致長年盟友轉向其他強權靠攏，如此一來中國和俄羅斯將變得更加壯大。



那樣的話，台灣將如何自處？還能維持“倚美謀獨”的政策嗎？這是台灣當政者及民眾都需嚴肅面對的問題。