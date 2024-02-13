新春走基層丨越來越多的年輕人想留下來

翁傑（左）和劉紹軍正在直播，為村民介紹民宿用工需求。（圖源：新華網） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，春節期間，在重慶市綦江區三角鎮紅岩村，30歲的黃剛整日奔走在自家果園和場鎮之間，趁著熱鬧的春節氛圍，希望能夠多銷售一點耙耙柑。



耙耙柑的學名是“春見”，因個頭大、味香甜、皮好剝而成為柑橘中的上品。“去年雨水好，我家種的耙耙柑產量有8萬斤，是往年的4倍。”黃剛說，他之前半年在家管護柑橘、半年在外面的建築工地打工，但是這次過完年卻想留下來。



除了喜人的柑橘收成，黃剛也從紅岩村黨總支副書記劉紹軍那裡瞭解到，村裡去年11月新開的民宿正在招人，春節後即可上崗實習。“在民宿上班工資可觀，又能兼顧果園，是我理想的工作。”黃剛說，他打算去應聘，一旦被錄取就不離開家鄉了。



然而，黃剛面臨的競爭壓力並不小。據劉紹軍介紹，隨著村裡產業類型不斷豐富、產業鏈條不斷延長，鄉村對年輕人的吸引力持續上升。以其本人為例，今年34歲的他於2018年從城市回到鄉村，想為家鄉的發展貢獻一份自己的力量。現在，他既是村黨總支副書記，又是區人社局認定的勞務經紀人。



“以前大家都是一股腦兒想出去，現在不少人又想回來。”劉紹軍說，目前已有6人年後準備去民宿試崗。除了民宿，村裡的蠶桑園，一年三季都需要勞動力，就業崗位充足，因此越來越多的年輕人想留在村裡把握發展機會。



34歲的民宿老板翁傑也是返鄉創業的代表人物之一。“很多年沒回過家，2020年得知家裡還有塊閑置用地時，我很驚喜。同時，紅岩村又正好在綦江國家地質公園旁邊，地理位置有優勢，所以我就開辦了一家民宿。”翁傑說，民宿一開張，生意就很好，月均收入4萬元。今年春節，翁傑本來打算把自家人接到民宿團聚，但是一位客人提前2個月就把民宿整個包下來，讓他又高興又有些遺憾。

