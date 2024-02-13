從春運新變化看中國經濟新春“人面”

2024年2月12日，一名花商在昆明鬥南花卉市場內製作玫瑰花束。（來源：新華網） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，2024年春運是疫情防控轉段後第一個常態化春運。40天裡，預計90億人次出行，將創歷史新高。



客流高速增長，“人潮”帶動“人氣”，匯成一幅流動中國的長卷。新春之際，記者分赴各地進行採訪，從熱熱鬧鬧的春運中發掘“人面”新故事。



出行人潮湧動



西南地區，大年初三破曉時分，天邊泛起了魚肚白。剛建成不久的宜賓站，大紅燈籠高掛，不少旅客拎著行李和宜賓燃面、四川臘肉等年貨向進站口奔去……新春伊始，氣溫尚低，卻擋不住人們出行的熱情。



去年底，成自宜高鐵全線開通運營，有“萬里長江第一城”之稱的四川宜賓迎來了第二條高鐵。



“今年春運我所在的成都鐵路局宜賓車務段預計發送旅客128萬人次，同比增長10.5%。現在我們車站也有直通北京的夜間動車，春節期間越來越多旅客坐著動車去北京。”宜賓站客運值班站長曹夢蘭說。



中原大地，處於河南“米”字形高鐵網關鍵節點的鄭州東站，旅客熙熙攘攘。



“今年春運出行需求大釋放，高峰期每78秒就有一趟高鐵從這裡駛出。”客運值班員張華說，今年春運以來，鄭州東站每天迎送旅客近28萬人次，較去年同期大幅增長。

