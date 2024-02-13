各國政要和國際組織負責人祝賀龍年新春

1月25日，埃及女孩在開羅中國文化中心學習寫福字。當日，開羅中國文化中心舉辦2024中國春節文化體驗活動，迎接即將到來的中國農曆龍年春節。（來源：新華網） 中評社北京2月13日電／據人民日報報導，綜合新華社駐外記者報導：中國甲辰龍年到來之際，許多國家政要和國際組織負責人紛紛發表致辭，向中國人民及全球各地華僑華人致以新春祝福。



法國總統馬克龍10日在社交媒體上用中文表達了對農曆新年的祝福。他說，祝願全世界慶祝農曆新年的朋友們新年快樂，身體健康，萬事如意。龍年象徵著創新和創意，我們在法國準備的精彩活動也正是如此！



泰國總理賽塔在社交媒體上發表賀詞說：“農曆春節是泰國華人和中國人民最重要的節日，在此我謹祝願各位新年快樂，萬事如意。祝願新的一年將是繁榮、富裕的一年，財源滾滾，興旺昌盛；祝願泰中兩國貿易與投資能夠順順利利；祝願兩國互免簽證政策能夠促進兩國間往來更加便利快捷。”他表示，泰國非常歡迎來自中國的朋友，希望兩國之間的友情能夠更進一步，“泰中親如兄弟，親如一家”。



南非總統拉馬福薩農曆大年初一通過南非總統府網站向中國政府和人民以及全球華僑華人致以節日問候。拉馬福薩說，祝願龍年象徵的活力、希望和機遇遍及中國的廣袤土地以及在南非和全世界的華僑華人。“祝中華人民共和國繁榮昌盛、不斷創新，持續推動世界和平與發展。”



日本首相岸田文雄日前在官網刊發新春賀詞，向在日本生活工作的華僑華人以及全球各地喜迎春節的所有人致以新春問候。



奧地利總統範德貝倫在社交媒體平台上發表春節祝福，祝願旅奧的華僑華人和所有慶祝中國新年的人們龍年吉祥、身體安康。



塞爾維亞總理布爾納比奇日前在塞爾維亞首都貝爾格萊德出席中國新年慶祝活動時說，期待塞中兩國之間的“鐵杆”友誼在新的一年裡能夠進一步深化。值此新春佳節之際，向中國人民送上新春祝福，同時也祝願共建“一帶一路”倡議取得更大的發展與成功。

