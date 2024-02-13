龍年春節慶祝活動在多國舉行

2月4日，中國藝術家在馬耳他姆西達的“歡樂春節”新年音樂會上演出。（來源：新華網） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，金龍獻瑞，春風萬里。農曆新年之際，全球多地舉行“歡樂春節”活動，以亮麗中國紅傳遞喜慶，用特色歌舞歡慶佳節，令當地民眾感受多姿多彩的中國傳統文化。



精彩紛呈的中國系列文化活動日前在希臘首都雅典上演。在雅典最大的室外游樂場歡樂公園，遊客不僅可以欣賞到中國民間音樂、舞蹈、武術表演，還可以品嘗中國美食，體驗北京糖畫、吹糖人、風箏製作、抖空竹等中國傳統非遺文化。



希臘比雷埃夫斯市政劇院內，希臘華人合唱團的粵語合唱《萬水千山總是情》率先登場，中央音樂學院、北京戲曲藝術職業學院等國內藝術團隊隨後帶來的民樂、昆曲、舞蹈和武術表演等精彩節目，博得觀眾陣陣掌聲。



“歡樂春節”系列文化活動已在希臘連續舉辦8年。中國駐希臘大使肖軍正說，中希兩國將以經濟合作和文明互鑒為紐帶，深化全面戰略夥伴關係。



作為西班牙馬德里“歡樂春節”系列慶祝活動的一部分，“中國新春音樂會”日前在馬德里國家音樂廳舉行。從《陽關三叠》等中國詩詞合唱作品，到《敖包相會》《茉莉花》等中國民歌，再到《飲酒歌》等西方音樂選段，深圳歌劇舞劇院合唱團與民樂演奏家合力獻上一台融合中西經典曲目的音樂會。



從2月2日開始的一個月裡，美食品鑒、花車遊行、藝術展覽、民俗廟會、公路跑等近30個項目將在馬德里輪番上演，當地民眾及華僑華人在濃濃的中國年味中共賀新春。

