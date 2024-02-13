世界球星來港不絕　今踢賀歲杯

足球盛事陸續有來，世界明星隊將於今午賀歲盃應戰香港明星隊。（來源：大公網） 中評社香港2月13日電／據大公報報導，本港體壇盛事一浪接一浪，停辦4年的賀歲杯今天下午5時在香港大球場上演，由世界明星隊對香港明星隊。世界明星隊由17位世界級球星組成，包括李華度、托迪及佩奧爾等7位世界杯冠軍級球員，當中更有早前在世界足球傳奇杯上陣風采依然的皮利斯，令這場比賽星光熠熠。香港明星隊亦有著名的“左倫右李”歐偉倫、李健和，連同中場指揮官山度士等前足球先生領銜，雙方合演精彩好波。



賀歲杯於2020年因疫情停辦，賽事終於在今年復辦，世界明星隊17位名將包括李華度、“王子”托迪、迪比亞路、大衛韋拿、佩奧爾、皮利斯、摩連迪斯、文迪達、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、馬達拉斯、施維斯達、祖利奧施薩、大衛占士。其中，這支隊伍中有7位球星是世界杯冠軍級球星，皮利斯剛在上月的世界足球傳奇杯獻技，這次載譽再來，肯定再成為球迷爭取合照的焦點之一。



占士：所有球員都會出場比賽



香港明星隊同樣陣容強大，“左倫右李”前香港足球先生歐偉倫、李健和之外，更有“陳七”陳肇麒，他十分謙遜，禮讓前輩歐偉倫穿上7號球衣，他則改穿“1＋6”球衣。由於曾稱自己踢法與大衛韋拿相近成為話題，陳肇麒昨天更於記者會與大衛韋拿合照，為網民圓夢。前利物浦及曼城門將占士親民地以廣東話講“恭喜發財”向大家拜年，更打趣表示世界明星隊所有球員都會出場比賽。



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