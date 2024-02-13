中評社北京2月13日電／網評：值班就該有值班的樣子



來源：紅網 作者：李丁喬



春節期間，各級各部門紛紛按照值班安排進入“值班狀態”。值班期間應該注意什麼、遵守什麼、關注什麼，根據地方情況和部門職責各有側重，但從操作層面來看，一些幹部值班卻沒有值班的樣子。



接到群眾訴求電話，以“春節期間休假”為由，拒絕幫助群眾解決困難問題；聊天、追劇、玩手機，值班幹部在辦公室一坐就是一整天；打著“走一走”“看一看”的旗號，只報到、不值守，溜到一邊去了……種種現象，都不是幹部值班該有的樣子。這其中折射出的不履職、不盡責、不用心等值班問題，必須予以重視、糾偏勘誤，否則，幹部值班就會淪為浮於表面的形式主義，輕則損害幹部隊伍整體形象，重則貽誤處置突發事件時機。



在2月10日新年的第一天，就有不少地方的領導幹部對值班值守情況進行調度檢查。比如，雲南省委常委、曲靖市委書記楊斌在市政府總值班室視頻檢查調度全市春節值班值守工作，通過視頻連線抽查了各縣（市、區）和部分市直單位值班值守工作情況。採取視頻調度，只是確保人員在崗的最管用也是最高效的方式，但是值班的正確姿態，不能僅僅停留在“在崗狀態”。必須警惕值班過程中“人在曹營心在漢”的問題，人到心未到不行，在崗不在狀態不行，履職不盡職也不行。



值班就該有值班的樣子。春節期間，車流、人流激增，各個景點比肩繼踵，交通安全、食品安全、防火安全等等隱患勝過平日，廣大幹部特別是基層幹部能否值好班，關係著群眾的生命安全和財產安全，關係著萬家燈火的安寧祥和，關係著經濟發展和社會穩定大局，必須在思想上重視起來、在責任上擔當起來、在落實上行動起來，任何心存僥幸和麻痹大意都要不得。在崗在位是最基本的要求，但除此之外，還有更多需要值班幹部實實在在去做的事情。

