網評：莫讓攀比的壓歲錢異化了“年味兒”

中評社北京2月13日電／網評：莫讓攀比的壓歲錢異化了祝福的“年味兒”



來源：紅網 作者：葉太陽



春節假期期間，社交平台上有關壓歲錢的討論逐漸升溫。不少網友在社交平台上發帖，為此而苦惱，相關話題也衝上了熱搜榜。作為傳統年俗之一的過年時長輩給晚輩壓歲錢，是一種“年味兒”，代表著期許和祝願。但近年來，在一些地方，不斷上漲的壓歲錢不僅成了老人的經濟負擔，也讓很多年輕人頗感壓力。（2月12日 央廣網）



春節期間，長輩給晚輩派發壓歲錢，寓意保佑平安，將好運和祝福帶給晚輩，希望他們健康快樂成長，這是中國傳統文化中一種獨特的習俗，也是親友之間相互表達親情和友情的方式之一。然而，近年來一些地方壓歲錢變味的現象越來越普遍，原本寓意著祝福和好運的壓歲錢，如今卻成為了人們攀比和炫富的工具。動輒數千上萬地發，不用說農村老人，就是城市“工薪族”，都可能“吃不消”。



不可否認，壓歲錢金額的上升，在一定程度上體現了生活水平的提高，但盲目攀比屬實沒有必要。越漲越高的壓歲錢，已然衝淡了新年祝福的本意，不僅會給家庭帶來不必要的經濟負擔，還容易引發人們之間的攀比心理，更容易傳遞出紅包越大越好的錯誤信息，影響了孩子正確價值觀的形成。



過年派發壓歲錢是傳統年俗，也應“萬變不離其宗”，講究表達心意，看重寓意和“意頭”，形式要有，但金額不在多，讓收和派的人都沒有壓力和煩惱是最好。在這裡，不妨學一學老廣東人的做法，儘管其紅包厚度在全國排名墊底，但老廣東人“派利是”，至今堅守“只講‘意頭’，不比金錢”，五元十元、一元兩元，多少隨意，心到即可。



誠然，各地習俗不同，壓歲錢標準也不盡相同。但是，面對水漲船高的壓歲錢，絕不能讓這種風氣任性滋長。除了借鑒老廣東人“派利是”做法，各地還可以通過各種方式引導民眾合理送壓歲錢。比如江蘇省宿遷市2020年發布的《人情新風“宿9條”》就提到，“壓歲錢不變味，不慣孩子”。通過這些宣傳教育、引導規範，不僅能提高公眾對壓歲錢的正確認識和理解，更有利於推動人們為壓歲錢減負。

