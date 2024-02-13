中評社北京2月13日電／網評：該如何看待新春祈福的“龍卷風”現象



來源：紅網 作者：劉海明



早在2024甲辰龍年新春來臨前，媒體上就流行起來一股祈福用語的“龍卷風”（龍年的一窩蜂）現象，最耀眼的莫過於“龍行龘龘”這個一半很明了、一半很陌生的准成語。說它是成語，在於以四字並聯的成語構詞法形式出現；之所以加上個“准”字，在於這四個字並非傳統的漢語成語。



不論未來的《漢語大詞典》是否收錄這個詞，“龍行龘龘”已經火了一把。及至新春佳節，就連新聞媒體也禁不住這個詞語的誘惑，把它搬到了電視節目和新聞版面上。



一個詞語的構詞法有了流量，刺激了眼球，模仿律就在造詞上得到應用。以至於大年初一，新聞媒體在向公眾表達新春祈福時，出現了有趣的“龍卷風”現象。比如，有家報紙的頭版頭條，就連用四個准成語，真可謂蔚為壯觀：



龍行龘龘（dá dá，龍飛行的樣子），前程朤朤（lǎng lǎng，古“朗”字）。



生活鱻鱻（xiān xiān，古“鮮”字），事業燚燚（yì yì，“火貌”的意思）。



由龍年而衍生出來的這四個新詞，在給人耳目一新的同時，也引發了爭議。



電視節目中出現的這些詞語，觀眾聽得清楚，只是未必記得住這些偏僻字詞的寫法。如果不是研究古漢語字詞的專業人士，也未必真能理解它們的含義。報紙的讀者看到這些偏僻字詞，認得它們的造字部件，卻未必讀得出來，同樣難以清楚它們的字義。

