以色列“決戰”拉法意欲何為？

這是2月10日在加沙地帶南部城市拉法臨時營地內拍攝的居民。（來源：新華社） 中評社北京2月13日電／據新華社報導，巴勒斯坦通訊社消息，以軍12日凌晨對加沙地帶南部城市拉法及周邊地區發動海陸空全方位打擊，目前造成死亡人數已超過100人，另有數百人受傷。



與此同時，以色列軍方12日凌晨發表聲明說，以軍方、情報部門和警方12日凌晨在拉法開展聯合行動，成功解救兩名被巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）扣押的以色列人。



以軍對拉法的進攻被視為以色列打擊哈馬斯的“決戰”。以色列方面此戰要達到什麼目標？面臨哪些阻力？會有怎樣的後果？



“決戰”目標



據巴勒斯坦通訊社報導說，以軍12日對拉法市中心發動了至少40次猛烈打擊，目標主要包括住宅和清真寺。襲擊發生時，這些地方居住著大量從加沙地帶北部逃難而來的無家可歸者。拉法當地醫院目前擠滿傷者，不少人傷勢極其嚴重，死亡人數可能進一步上升。



另據目擊者和當地消息，以軍對拉法的襲擊大約持續了30至40分鐘，目的是為了掩護潛入拉法一區域的以軍，幫助他們解救被扣押人員。以軍地面部隊目前沒有深入拉法，主要依靠海軍和空軍打擊。



此前一天，美國廣播公司公開了近期對以色列總理本雅明·內塔尼亞胡專訪的部分內容。內塔尼亞胡在專訪中重申以色列將地面進攻拉法，並將為平民撤離提供“安全通道”，但未明確地面進攻拉法的細節或時間表。



去年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，以軍首先打擊加沙地帶北部哈馬斯武裝力量，然後南下發動攻勢。截至目前，以軍仍未實現其宣布的三大目標，即消滅哈馬斯、解救所有被扣押人員、確保加沙地帶不再對以色列構成安全威脅。

