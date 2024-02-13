相機成為鄉村全面振興“新助手”

中評社北京2月13日電／掛起大紅燈籠，貼上“福”字窗花，一穗穗玉米自窗邊垂下，牆上是滿滿當當的攝影作品……吉林省蛟河市碾子溝村，正籌辦著一場別開生面的攝影主題“村晚”。



“村晚”為啥是攝影主題？蛟河市砬前村農民齊雙說，“在我們蛟河，攝影早就成為農民生活的一部分嘍。”



近年來，蛟河市農民攝影家在全國農民攝影大展等比賽中獲獎200多幅，現有中國攝影家協會會員6人，吉林省攝影家協會會員25人。蛟河市農民攝影家齊雙、馬學彥分別擔任第八屆、第九屆全國農民攝影大展評委。



在蛟河，農民用攝影捕捉精彩的生活，生活也因攝影更加精彩。



全民攝影 蔚然成風



“馬老師，你幫我看看，這張照片拍得咋樣？”跟著馬學彥拐進村里一戶農家，剛進門，女主人於文華就凑上前來請馬學彥指點技術。馬學彥是當地的攝影帶頭人，2012年，蛟河市成立農民攝影家協會，馬學彥加入協會學起了攝影。隨後，他的攝影作品屢獲國家級獎項。2016年，馬學彥加入中國攝影家協會。



於文華學習攝影的初衷，是為了豐富自己的生活。“以前農閑的時候，沒有什麼娛樂，只能待在家里，感覺渾身都不得勁。”於文華說，“現在我和幾個姐妹既能一起出去攝影，還能在家分享技術和想法，跟孩子交流的共同話題也變多了，更充實了。”



這些年，村中，像於文華這樣對攝影感興趣的村民越來越多。農民學攝影，誰來教？

