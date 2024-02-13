火龍果“移居”西北結出“致富果”

中評社北京2月13日電／據新華社報導，棚外冷風陣陣，棚內暖風和煦。新春伊始，當記者走進陝西楊凌農業高新技術產業示範區下轄的楊陵區揉穀鎮田東村時，看到一個個火龍果大棚裡，果農們正將色澤艶麗的果實裝箱、打包。銷售已近尾聲，豐收的喜悅伴著濃濃的年味兒。



楊凌青皮她園火龍果種植專業合作社運營經理郭娟茹，一邊忙碌，一邊透出幾分感慨：“南方水果成功‘移居’西北，成為合作社、群眾增收的‘致富果’。農業科技的發展，讓咱北方人吃到了新鮮的火龍果。”



近年來，消費水平不斷升級，西北地區對熱帶水果的需求量快速增長，但長途運輸導致水果品質下降、口感變差。“將熱帶水果種植引入西北，是很多人的共同期望。”郭娟茹說。



在認真分析了南北方種植條件差異、不同水果對適生環境的需求後，“80後”的合作社負責人王艶堅定自己種好火龍果的信心：“西北地區溫差大，適合水果糖分積累；溫度較低，適合防蟲、除菌；生長周期拉長，有利於保障水果品質……”在西北農林科技大學園藝學院教授李建民團隊支持下，王艶開始嘗試種植火龍果。



創造適當條件是重中之重。考慮到西北地區氣溫較低，而火龍果在南方是露天種植，王艶從提供火龍果藤蔓的更大生長空間、保證透風性入手，將日光溫室大棚棚高由3米提升到7米；將大棚跨度由7米擴展到30米……多項技術革新，不僅為火龍果提供了優渥適宜的生長環境，也提升了機械化水平。與此同時，逐步形成了如今占地200畝、包括35個大跨度雙拱雙膜大棚組成的種植基地。



正帶家人體驗觀光的西安遊客李政倫說：“西北地區還能生產火龍果？太奇妙了！嘗過以後，我覺得這裡火龍果果肉緊實、口味更甜，是向家人、朋友表達新春祝福的好禮物。”



郭娟茹告訴記者，從2013年試種到2018年大規模建棚，她們生產的火龍果，果芯顔色各異，每斤15元到150元的低、中、高各品種都有，而且種苗擴繁、技術推廣已覆蓋到全國各地。如今，合作社每年生產火龍果約500噸、收入約700萬元，為周邊30名農民提供了就業崗位，每年勞務支出60多萬元，而且給田東村提供了土地流轉收入20多萬元。

