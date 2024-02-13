文旅熱　消費旺：天津春節文旅消費市場見聞

中評社北京2月13日電／據新華社報導，眼下正是年味最濃的時節。因京杭大運河而生的天津楊柳青古鎮張燈結彩、熱鬧非凡，吸引了大批遊客前來賞年俗、尋年趣。



人氣“爆棚”的楊柳青民俗文化館里時不時傳出陣陣歡聲笑語，不少遊客圍聚在楊柳青年畫DIY體驗區，體驗傳統年畫製作技藝。



來自河北的王女士，帶著8歲的女兒拓印了一張傳統年畫“抱魚娃娃”。“我小時候家里就貼年畫，對這個傳統習俗很有感情，這次帶著閨女體驗一番。”



天津西青區旅遊集散中心負責人夏婷說，今年春節期間，楊柳青古鎮的外地遊客激增。為了滿足廣大遊客的旅行需求，古鎮將景點“串珠成鏈”，讓遊客沉浸式享受既新潮又民俗氣息濃厚的文旅體驗。



“華北第一民宅”石家大院里縈繞著“年”的氛圍；“運河記憶館”里的楊柳青年畫、剪紙等非遺商品琳琅滿目；夜色漸濃，色彩絢麗的花燈叠加流行音樂節、漢服巡游等沉浸式演藝，豐富春節夜間消費市場……



來到古鎮的“玉成號”年畫坊，店主張宏忙得不亦樂乎。“年畫反映了時代變遷，兩幅專門為龍年設計的新年畫頗受遊客歡迎。僅春節前兩天，木版年畫拓印的體驗人數就將近200人次。”張宏說。



甲辰新春，天津以“中國紅 天津味 盛世年”為主題，整合推出了1000餘項文旅活動，營造出歡樂祥和、紅火熱鬧的津城節日氣氛。



天津市文化和旅遊局副局長陳冰說：“我們利用燈會、冰雪、鄉土、樂園、劇展等場景資源，實現‘吃住行娛游購’全要素融入，全力打造文旅新品牌和新場景，讓天津春節文旅市場熱起來、文旅商消費旺起來。”

