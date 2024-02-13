中老鐵路上的“熱鏈盒飯”

中評社北京2月13日電／據新華社報導，春運期間，昆鐵“熱鏈盒飯”在中老鐵路上全國首推，將雲南的特色菜品送到列車上。“熱鏈盒飯”是接到訂單後現炒現做，再通過恒溫配送供應給旅客的鐵路餐食。由於當日製作、即炒即送等特點，“熱鏈盒飯”的菜品新鮮，且更具有雲南地域特色。



“昆鐵公寓”熱鏈盒飯推出後，受到越來越多旅客的關注和好評，既豐富了旅客的選擇，也減少了春運期間列車的供餐壓力。在春節期間，每個訂單還額外加贈潑水粑粑、菠蘿飯、百香果汁等傣味特色小吃，進一步提升旅客的就餐體驗。



（來源：新華網）