在閩台青參與鄉建鄉創　助力鄉村振興

中評社北京2月13日電／據新華社報導，在福建福安市潭頭鎮的南岩村，台青陳柏菁今年選擇留在當地過年。“我現在把家安在了這裡，一個月有20多天待在村裡，算是南岩村的‘新村民’了。”



幾年前，陳柏菁帶領他的文創團隊來到南岩村。依山而建的南岩村有著數百年歷史，村裡40多座形態各異的明清建築錯落有致，引起他們的興趣。



如何讓南岩村的“鄉土風”增添“文藝範”？陳柏菁從改造村中一座老舊危房做起。經過重新規劃設計，老房子搖身一變成了文創奶茶鋪，販售奶茶、桂圓紅棗茶以及拿鐵、美式衝泡咖啡等各種飲品。



在陳柏菁看來，南岩村的鄉建鄉創不能急，也不能過於保守；既要堅持“修舊如舊、應保盡保”，也要保護開發與活化利用相結合。



近年來，他帶領團隊在當地相繼打造了10餘個項目，不僅保護和活化利用了傳統建築，又豐富了旅遊業態，讓一度成為“空殼村”的南岩實現蛻變。目前，入住南岩村的“新村民”和返鄉創業人員共有100多人，去年遊客接待量達到10萬多人次。



“希望把我在台灣做文創的經驗帶來這裡，因地制宜，助力大陸鄉村振興。”陳柏菁說。



如今，越來越多的台灣青年選擇將足跡印在福建的鄉野。據統計，已有130多支台灣建築師和文創團隊、450多名台灣鄉建鄉創人才，為福建的400多個村莊和社區提供旅遊規劃、設計創意等服務。

