中國呼籲為政治解決烏克蘭危機創造積極條件

中評社北京2月13日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍12日在安理會審議烏克蘭問題公開會上表示，國際社會應該積極勸和促談，為政治解決烏克蘭危機創造積極條件。個別國家應該立即停止拱火澆油，停止破壞國際社會外交努力。



張軍說，中方在烏克蘭問題上一貫主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。



張軍說，9年前，新明斯克協議簽署並得到聯合國安理會核可，是各方公認的解決烏克蘭東部問題的基礎性政治文件，具有法律約束力，理應得到有關各方的全面和有效執行。遺憾的是，協議大部分條款迄今未能得到落實，之後又爆發大規模衝突並延宕至今，令人痛惜，值得各方認真反思。



張軍表示，中方敦促有關方面積極回應國際社會和平呼聲，加強接觸，恢復談判，逐步積累共識，早日實現停火。人類是一個命運共同體，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國安全利益彼此平等，衹有通過對話協商以和平方式解決分歧，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，才能實現普遍安全、共同安全。



張軍表示，中國是維護國際和平的堅定力量，始終站在和平一邊，站在正義一邊。中方願同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機等熱點問題、維護國際和平安全不懈努力。



（來源：新華網）