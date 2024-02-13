“金疙瘩”里的幸福年味

中評社北京2月13日電／據新華社報導，農曆新年到來，忙碌了一年的蘇秀盛終於有時間與家人圍坐在一起吃個團圓飯。餐桌上，有一種蘇秀盛再熟悉不過的食物——淮山，清炒淮山片、炸淮山、淮山排骨湯……這些用淮山製作的菜品是當地人喜愛的美食，也是蘇秀盛紅火事業的見證者。



蘇秀盛是廣西南寧市邕寧區那樓鎮那頭村的淮山種植大戶，也是個不折不扣的淮山種植專家。他不僅擴大了當地淮山的種植規模，還不斷學習研發淮山橫向栽培技術，提高淮山畝產量。那樓鎮產的淮山口感軟糯，品質優良，“那樓淮山”已獲得全國農產品地理標誌認證，成為帶動當地群眾增收致富的“金疙瘩”。



春節期間，蘇秀盛仍會到淮山種植基地查看淮山生長情況。蘇秀盛說，基地的淮山與傳統種植的淮山大不相同，傳統種植的淮山是在地里竪著向下生長，而他基地種的淮山是“躺”在土里橫著生長，“橫向栽培不僅能提高淮山產量，也能讓淮山采挖變得容易。”



說話間，蘇秀盛用手扒開土壤，輕鬆挖出一大根淮山，“這一根淮山估計有10多斤重，按照零售價5元一斤算，在市場上至少要賣60元。”蘇秀盛說，“春節前就有許多收購商前來訂貨，供不應求。”由於淮山的采挖期從當年12月到次年7月，蘇秀盛有大半年時間可以賣淮山。



在當地早已成為淮山種植“土專家”的蘇秀盛，幾年前與廣西大學農學院合作，進一步學習淮山育種與栽培技術。廣西大學農學院副教授肖冬說，他們通過科學手段，改進淮山種植技術、研發新品種，提高淮山產量和品質。



如今，蘇秀盛擁有自己的“核心種植技術”，在許多農戶還需依靠輪種方式來保證淮山產量和品質時，蘇秀盛種的淮山擁有畝產4000斤的穩定產量，除了目前常見的白色和紫色淮山，蘇秀盛還在培育不同顔色的淮山品種。

