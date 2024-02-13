《第二十條》告訴你怎樣做一名公職人員

中評社北京2月13日電／據新華社報導，2月13日，《新華每日電訊》發表題為《怎樣做一名公職人員？〈第二十條〉告訴你！》的評論。



春節假日期間熱映的電影《第二十條》，講述了以韓明、呂玲玲為代表的檢察官，不屈服於種種壓力和威脅，堅決維護公平正義，最終憑借刑法“第二十條”，還正當防衛者以清白的故事。影片中笑點與淚點交織、正氣與邪氣對抗，充滿正義感和共情點，且演員演技均在線，獲得觀眾如潮好評。



《第二十條》引發的思考是多方面的。而筆者認為，公職人員如果對照影片裡的檢察官行為進行自我檢查剖析，然後有則改之、無則加冕，那麼電影的教化意義和時代特徵將更加凸顯。



韓明等檢察官並非“高大全”式人物。韓明看上去本是個不起眼的小人物，生活中求人辦事，工作中夾著尾巴做人，但他所經歷的三個如何判定防衛正當的故事，卻讓他逐漸成為一名堅定的法律捍衛者。面對上級領導多次關於案件定性的催促和“暗示”，面對村霸的鬧訪和威脅，面對錯綜複雜的人際關係，同時也面對圈內的“循例”行規，他和同事完全可以給正當防衛者扣上一頂“犯罪”的帽子進而向法院提起公訴。但是，他們卻頂住了這些洪水巨浪的壓力，因為“所有正確的事情都有代價，但不能因為有代價就不去做”！



影片中有一句話感人至深：“法律，是讓壞人犯罪的成本更高，而不是讓好人出手的代價更大。”這告訴我們，公職人員必須要有一顆“法，不能向不法讓步”的公心，無論何時都要堅持實事求是的原則，都要把“全面依法治國”的理念裝在腦裡、放在心上，否則就會導致天平失衡、正義受損。公職人員就如同汪洋大海中的一艘船，如果頂不住風浪的裹挾，就會時刻有觸礁的風險。

