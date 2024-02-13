寒假期間兒童青少年如何保護視力

中評社北京2月13日電／據新華社報導，寒假期間，部分兒童青少年作息不規律，長時間使用電子屏幕，很容易造成視力下降。專家建議，家長應密切關注孩子視力變化和眼睛異常跡象，發現孩子出現不自覺地眯眼、歪頭、皺眉、頻繁眨眼、擠眼、視物喜近等現象，應及時到正規醫療機構進行眼科檢查，遵醫囑科學防治近視。



西安市人民醫院（西安市第四醫院）眼視光中心主任醫師葉璐提醒，戶外運動對保護視力非常重要。陽光可以刺激視網膜釋放多巴胺、維生素D等多種活性物質，抑制眼軸增長，兒童青少年應盡量每天進行2小時的戶外活動。白天室內光線不足時要及時開燈補光，晚上學習時應同時使用書桌台燈和房間頂燈，光線強度要適中。



兒童青少年應學會間斷用眼、勞逸結合。遵循“20－20－20”法則：近距離用眼20分鐘後，抬頭遠眺20英尺（6米）以外物體20秒以上。每連續近距離用眼30至40分鐘，建議休息遠眺5至10分鐘。



葉璐建議，選擇電子產品的屏幕應遵循“寧大勿小”的原則。電視的觀看距離不小於屏幕對角線距離的3倍或保持3－3.5米的距離，電腦的水平觀看距離不小於50厘米，手機的觀看距離不小於40厘米，更重要的是要適當控制視屏時間。



專家表示，睡眠不足和晝夜節律紊亂，是導致近視度數增加的因素之一。因此，建議每日睡眠時間幼兒和小學生不少於10小時，初中生不少於9小時，高中生不少於8小時。避免晚睡晚起，養成良好的作息習慣。



（來源：新華網）