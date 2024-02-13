專家支招老年糖尿病患者健康過年

中評社北京2月13日電／據新華社報導，正值春節假期，探親訪友、聚餐聚會等活動增多。專家提示，老年糖尿病患者要注意規律監測血糖，飲食要節制、進餐要定時，保證均衡營養和安全降糖。



北京醫院內分泌科副主任何清華表示，老年糖尿病患者要控制攝入的總熱量，各種營養要均衡，多吃富含膳食纖維的食物，做到三餐有規律，少食多餐。對食物的選擇要新鮮，注意食品衛生安全，盡量不吃或少吃鹹魚、鹹肉、咸菜等腌製品，這些食品容易引起水腫、血壓上升。



“吸煙容易增加心梗、中風的風險，一手煙和二手煙同樣有害，‘糖友們’不僅自己要戒煙，還要遠離吸煙環境，避免二手煙吸入。”何清華介紹，飲酒容易引起低血糖和低血壓，“糖友們”盡量不喝酒，因節日氛圍等原因喝酒的話，則要控制酒量，建議每天葡萄酒不超過100毫升，啤酒不超過350毫升，盡量不喝白酒，避免空腹喝酒。



專家表示，冬季氣溫低，不宜長時間外出活動，堅持室內運動同樣有助於控制血糖、延緩肌肉衰減。建議老年糖尿病患者每日三餐後進行適量活動，如太極拳、瑜伽、室內廣播體操和肢體拉伸等運動，結合適度的抗阻力運動，如對掌、舉重物、啞鈴等。



中國醫學科學院阜外醫院主任醫師熊長明提醒，低溫寒冷天氣也容易誘發心血管和肺血管疾病。老年糖尿病患者尤其需要預防這類疾病的發生，外出時最好選擇在空氣質量好、陽光充足、氣溫上升的午後時間，做好防寒保暖措施，控制室外活動時間，在寒冷環境中最好不要持續超過30分鐘，注意保護足部，避免受寒發生疾病。



（來源：新華網）