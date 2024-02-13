今年春運有這些新變化

中評社北京2月13日電／據新華社報導，今年春運，自駕出行成為返鄉出行的重要保障力量，呈現出“高峰期推遲、峰值更高、周期更短”的特點。



交通運輸部數據顯示，春運節前15天，非營業性小客車出行量（自駕為主）達到24.8億人次，較2023年、2019年同期分別增長5.2%和25.0%，占跨區域人員流動量比重為79.7%，受極端天氣等因素影響，部分原計劃自駕出行的公眾轉為公共交通出行，占比略低於預期，非營業性小客車出行量自2月5日（臘月廿六）起才明顯上升、較以往推遲了2天左右，高峰期出現在2月5日～8日，而往年一般持續6天左右；峰值出現在2月8日（臘月廿九），較春運前10天均值高出45%左右，高出幅度大於往年，尖峰特徵更加明顯。



交通運輸部科學研究院信息中心副主任 周健：預計返程客流從2月13日（正月初四）起明顯回升，並在2月17日（正月初八）、2月25日（正月十六）出現“雙高峰”。



前15天跨區域人員流動量創歷史同期新高



2月12日，交通運輸部科學研究院發布春運前15天出行研究報告。今年春運節前15天，春運返鄉出行總體平穩有序，跨區域人員流動量創歷史同期新高，“流動的中國”充滿生機和活力。



交通運輸部發布數據顯示，春運節前15天（1月26日到2月9日）全社會跨區域人員流動量達31.1億人次、日均20721萬人次，較2023年同期增長12.5%，較2019年同期增長6.2%，創歷史同期新高。

