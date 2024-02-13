中評社北京2月13日電／據央視新聞報導，今天是大年初四，從初一開始到現在，人員流動在不斷加速。昨天選擇乘坐火車出行的旅客大約有1115萬人次，相比前一天，客流量增加兩成左右。根據12306的預售數據，預計今天的火車客流量跟昨天相比，還將繼續增長，漲幅在10%左右。



鐵路民航客運量占比明顯提高



專家表示，隨著居民生活水平的不斷提高，在跨區域營業性出行領域，選擇高鐵、民航等便捷舒適高效方式出行的趨勢更加明顯。



交通運輸部數據顯示，春運節前15天，鐵路、民航客運量分別為17754萬人次和3111萬人次，較2023年同期分別增長62.1%和71.7%，占營業性客運量比重分別為28.1%和4.9%，較2019年同期分別提高13.0個和2.1個百分點。



交通運輸部科學研究院信息中心副主任 周健：公路營業性客運量占比雖然下降，但提供了班線客運、旅遊客運、城際城鄉客運等靈活多樣的出行服務，春運期間，在縣鄉鎮等“末端末梢”出行中具有不可替代的作用，發揮了重要的兜底性基本公共服務功能。



大年初一以來 熱門城市到達量呈增長態勢



大年初一以來，熱門城市的到達量保持每日增長的態勢。從今天的春運熱力圖來看，北京、廣州、上海、成都、深圳、西安、武漢、杭州、重慶、鄭州等熱門城市的到達客流量增長明顯，其中，上海、鄭州、廣州的增幅都在四分之一以上。

