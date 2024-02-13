乘風出海　國產首艘大型郵輪陪你過大年

中評社北京2月13日電／據新華社報導，“我們一家三代人特意選擇乘國產首艘大型郵輪出海旅行，海上迎新春，過了一個非常特別又有意義的春節。”2月12日來自深圳的遊客羅曉霞正搭乘國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”出海旅行。



春節期間，國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”開啟2月9日至2月14日5晚6天的上海－鹿兒島－長崎－濟州（西歸浦）－上海的國際航次。



春節航次一經推出就迎來火爆的訂購潮。國產首艘大型郵輪的運營方中船愛達郵輪首席執行官陳然峰說：“與親朋好友共同度過海上團圓假日是非常有意義的新年體驗，春節遊客以家庭出游為主，客人的年齡跨度大，橫跨40後、50後到90後、00後等年齡段。”



春節航次要有新春特色，為此，“愛達·魔都號”的運營團隊根據中國春節的文化習俗，精心設計“與摯愛共享海上難忘年味”春節主題航次，讓遊客們度過一個難忘的海上中國年。



精心裝點的龍年春節裝飾，將“愛達·魔都號”的氛圍感拉滿。來自國內外的服務團隊，為全船客人精心準備了新年活動，既有充滿“中國年味”的菜單，又有除夕夜千人守歲過大年、跨年倒計時派對等精彩的娛樂活動。



來自四川綿陽的遊客彭燕說：“我們既可以到甲板上看日落，又能看到開心麻花的表演，還能逛免稅店。第一次和這麼多人一起過春節，真開心。”



不少遊客是專程來一睹國產大型郵輪的風采的。來自北京的遊客何盈欣說：“國產大型郵輪是我國造船工業實力進一步躍升的標誌性工程，我老公的工作和國產大型郵輪有關，回家經常和孩子談起這個國之重器有多了不起，勾起了孩子的好奇心，所以我們這次特意帶孩子一起來。”

