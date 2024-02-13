上海“小而美”的街心花園達到476座

中評社北京2月13日電／據新華社報導，漫步在上海市中心，走過街口時常常能看到精致的小花園。記者從上海市綠化和市容管理局獲悉，上海近年來以街心花園破解生態空間緊缺的瓶頸，2023年新建、改建街心花園86座，街心花園數量已達到476座。



在吳興花園，綠樹枝頭掛著一個個喜慶的紅色小燈籠，年味十足。不時有市民遊客駐足停留，有人牽著寵物狗路過，有人用手機拍下美景，也有人坐在椅子上歇腳。很難想象，一年前人們來到這裡只能看到一堵圍墻。



上海利用邊角地、閑置地、廢棄地、荒地、附屬綠地等建設街心花園，優先選擇公園綠化活動場地服務半徑覆蓋不到的區域。“吳興花園以前是上海體育科學研究所的院子，如今圍墻拆開，院子改造為街心花園，填補了附近的綠色空間空白。”上海市徐匯區綠化管理中心有關負責人說。



上海市綠化和市容管理局有關負責人介紹，上海在建設街心花園時著重考慮空間布局的合理性和公平性，並發掘利用周邊的歷史風貌、文化屬性和景觀特色，因地制宜打造主題。具體來看，街心花園選擇觀賞性強、季節變化顯著的觀花、觀葉植物，布局休憩、兒童遊戲、康體活動、文化展示、科普教育、園藝體驗等功能，綜合提升市民游園體驗。



另外，上海正針對街心花園創新養護管理機制，建立了市區兩級專項巡查監管機制，同時發揮社區共治力量，積極探索“市民園長制”。



（來源：新華網）