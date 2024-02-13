茅台要出海，老大卷瘋了

中評社北京2月13日電／據中國企業家報報導，2月1日，茅台集團董事長丁雄軍帶著一眾高管來到郎酒莊園，拜訪了郎酒集團董事長汪俊林，同行的還有習酒集團董事長張德芹和他的高管團隊。



國內三大醬酒茅台、習酒、郎酒的掌舵者在春節前的這次聚會，引發了圈內廣泛關注。雖然是沿襲往年春節傳統的相會，但這三家位於貴州赤水河50公里範圍內的酒企的一舉一動都影響巨大——加起來營收超2000億元，涵蓋了國內醬酒總產量的90%以上。



三位酒業大佬聚在一起會討論什麼呢？



就在聚會的前一天，茅台公布了2023年的業績——年營業收入達1644.8億元，同比增長20.5%；利潤總額1083.5億元，同比增長18.8%。



這是一份非常亮眼的數據。發布財報後，前往郎酒聚會的丁雄軍心情應是愉悅的。



這次會面中，丁雄軍、汪俊林、張德芹都提到了一個關鍵詞：“國際化”。在致力於醬酒抱團出海，走向國際舞台方面，醬酒三兄弟達成了共識。



事實上，中國白酒出海幾十年，但成果在外界看來不值一提。



從2022年白酒上市公司數據來看，海外業務能拿得出手的僅貴州茅台一家。其他白酒上市公司，除五糧液和瀘州老窖外，大多海外營收尚未破億。



新的一年到來了，對醬酒而言，大家更關心的是老大哥茅台的出海舉措。

