中評社北京2月13日電／據中國經濟網報導， 這個春節，越來越多的人走出家門，在旅行中體驗別樣的風景和年俗，各地文旅市場也迎來新春開門紅。出門在外，“住”是重要一環，個性化的民宿廣受歡迎。不少房東順勢推出特色“年味”活動，讓五湖四海的遊客過一個溫暖的春節。



年味體驗暖人心



“春節最重要的意義就是團圓。今年春節，我們包了一個小院，帶上老人和孩子一起，既是旅行也是過年。與酒店不同，民宿更有家的感覺。”來自北京的遊客王丹愉選擇在大理民宿過年。“租個小院過年”既私密又自在，因此受到很多人的喜愛。



今年春節期間，途家平台上帶有“整租、多居、獨棟”標簽的民宿預訂量同比上年增長3倍。途家民宿首席商務官劉楊表示，今年春節假期長，遊客出游時間和出游目的地選擇呈現多樣化、分散化的趨勢，加之民宿市場供給增多，價格比往年實惠。



不少民宿在今年春節期間推出了民俗體驗活動。在大理，過一個白族新年，穿上白族服飾，品嘗白族喜茶，舉杯感受火塘宴，晚上再圍著篝火載歌載舞……大理五柳歸園民宿房東梁鳳玲表示，春節期間的客房提前一個月就訂滿了。為了讓遊客感受當地獨特的少數民族文化，他特意聯繫當地的非遺傳承人等，策劃了很多“年味”體驗，如走村串巷的祈福儀式等，增加喜慶氛圍。



“我今年給客人準備了土特產等伴手禮，方便客人把我們的祝福和心願帶回去。”張剛勝在廣東汕頭南澳島經營民宿，生意一直很好，秘訣就在“精致服務”。“和酒店不同，民宿的服務更容易有溫度。外地客人來了，最想瞭解地道的本地生活，他們需要什麼，我都會像朋友一樣提供信息和服務。”張剛勝說。

