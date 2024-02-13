怎樣做一名公職人員？《第二十條》告訴你！

中評社北京2月13日電／據新華每日電訊報導，春節假日期間熱映的電影《第二十條》，講述了以韓明、呂玲玲為代表的檢察官，不屈服於種種壓力和威脅，堅決維護公平正義，最終憑借刑法“第二十條”，還正當防衛者以清白的故事。影片中笑點與淚點交織、正氣與邪氣對抗，充滿正義感和共情點，且演員演技均在線，獲得觀眾如潮好評。



《第二十條》引發的思考是多方面的。而筆者認為，公職人員如果對照影片裡的檢察官行為進行自我檢查剖析，然後有則改之、無則加冕，那麼電影的教化意義和時代特徵將更加凸顯。



韓明等檢察官並非“高大全”式人物。韓明看上去本是個不起眼的小人物，生活中求人辦事，工作中夾著尾巴做人，但他所經歷的三個如何判定防衛正當的故事，卻讓他逐漸成為一名堅定的法律捍衛者。面對上級領導多次關於案件定性的催促和“暗示”，面對村霸的鬧訪和威脅，面對錯綜複雜的人際關係，同時也面對圈內的“循例”行規，他和同事完全可以給正當防衛者扣上一頂“犯罪”的帽子進而向法院提起公訴。但是，他們卻頂住了這些洪水巨浪的壓力，因為“所有正確的事情都有代價，但不能因為有代價就不去做”！



影片中有一句話感人至深：“法律，是讓壞人犯罪的成本更高，而不是讓好人出手的代價更大。”這告訴我們，公職人員必須要有一顆“法，不能向不法讓步”的公心，無論何時都要堅持實事求是的原則，都要把“全面依法治國”的理念裝在腦裡、放在心上，否則就會導致天平失衡、正義受損。公職人員就如同汪洋大海中的一艘船，如果頂不住風浪的裹挾，就會時刻有觸礁的風險。



“我不相信沒有天理的國法，也不相信沒有人情的天理。”法律和百姓的情感不是無關的、更不是對立的，“法律的權威來自老百姓最樸素的情感期待”。公職人員、特別是執法人員，應該把以人民為中心的發展思想貫穿到工作和執法行為中，這就要求公職人員必須熱愛人民、貼近人民。看到處於弱勢的聾啞媽媽郝秀萍屢屢被惡人欺辱、強暴、威脅、恐嚇，直至最後跳樓自殺，任何一個人都會因內心那個最柔軟的地方被撕扯而破防、憤怒、聲討，何況是肩負護法使命、行使光榮職責的公職人員。這時候，守護民心就是守護法律的底線，保護人民就是維護公平正義。誠如呂玲玲所說：“我們辦的不是案子，是別人的人生。”一名公職人員，只要有了對百姓深厚的感情，就會對法律和職責充滿敬畏。



有時候，僅有正義感和同情心是不夠的，公職人員還應該打破固化的思維，增強創新意識。《第二十條》的創作靈感源於2018年的“昆山反殺案”，正是這個案子讓人們重新認識了刑法“第二十條”，從此推動司法界對正當防衛作出更加準確的認定，讓那些正當防衛者不再流血又流淚。社會進步無止境，法律完善也無止境，公職人員不能按部就班、循規蹈矩，而是要勤於調查研究和認真思考，銳意改革創新，善於在發展中解決問題和破解矛盾。



有一顆維護公平正義的公心，有一顆親民愛民的良心，有一顆敢於鬥爭、改革創新的決心，我們就能更加堅定“為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興”的初心！