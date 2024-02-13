【錦綉中國年】河南：智能科技利民生

中評社北京2月13日電／據光明日報報導，“紅包手機發，禮品快遞拿，自己光帶娃。”河南中醫藥大學一附院的顧醫生值班到春節前最後一天，但一點兒都不耽誤大年初二“輕裝上陣”回娘家。



既想擁有一份團圓，又想擁有一個有鬆弛感的假期，科技讓傳統春節更加輕盈。很多河南人感慨：“原來春節前必須‘出鍋’（用幾天時間把雞鴨魚肉等通過油炸等方式做成半成品備用）。如今手機下單，扣碗、燒雞、蒸魚等大餐隨時可以送到家，家裡來多少客人都不怕。”



人間至味是團圓。但是除夕夜，有些行業必須堅守崗位。新年鐘聲敲響時，河南鄭州市公安局的霍警官在值班室用手機視頻與親人互致問候、互道龍年吉祥！



天涯若比鄰。科技讓親人團聚跨越時空，為人們提供了更多社交和互動的選擇。通過各媒體平台和智能通信應用，人們可以與親友分享節慶心情、祝福和相片，並即時互動。虛擬現實技術也使遠離家鄉的人們能夠通過智能設備參與到家鄉的慶祝活動中。



發紅包是重要的春節傳統習俗。智能科技為紅包發送和領取提供了更加便捷的方式。通過手機應用和電子支付平台，人們可以隨時隨地收發紅包。智能支付系統也為春節期間的消費提供了更加便利的方式，讓購物更加順暢。



中原大地，親朋團聚，有著“無酒不成席”的傳統。以前，酒駕時有發生。如今，手機預約代駕，或者叫網約車，即使喝了酒，一樣安全到家。



春節期間，科技讓人觸摸歷史，夢回千年。在河南安陽殷墟景區，數字“婦好”，穿越時空與遊客對話；殷墟考古文旅小鎮，年味十足，遊客大贊。“一朝步入畫卷，一日夢回千年”，在洛陽龍門、開封清明上河園等景區，傳統文化的動人故事，活靈活現呈現在世人面前。



科技，讓古老中原呈現出更加時尚的美好畫卷。