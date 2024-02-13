【錦綉中國年】廣東：舌尖美食話祝福

中評社北京2月13日電／據光明日報報導，炸得金黃的雲吞，叫“黃金萬兩”；烤得紅彤彤的乳豬，叫“鴻運當頭”；魚生吃之前得先“撈一撈”，因為“撈起撈起，風生水起”！



很少有城市能像廣東順德這樣，把美食文化的繁盛，深深地刻在城市發展的血脈之中。一到春節，對於“好吃”的順德人來說，美食就不只是“五味周全、六藝領鮮”的極致追求了，還有著大飽口福之外的種種好意頭。



“來來來，阿仔食個大蝦，每天笑哈哈。”粵語裡，“蝦”與普通話的“哈”發音相同，長輩給孩子夾上一只蝦，代表著“笑口常開”的祝福。



“多謝阿爸，發菜蚝豉，祝阿爸‘發財有好事’。”因為“蚝豉”的粵語發音與普通話的“好事”相同，就成為對新年好運的寄望。



除夕夜裡，一道“海陸齊全”、滿滿當當的盆菜，可是順德人團年飯的標配。“一家人好不容易聚得整整齊齊嘛，盆菜就是寓意團團圓圓、美美滿滿！”順德市民黃妹好笑嘻嘻地說，她早早為一大家子人預定了飯店的年夜飯。



以前，順德人家庭條件沒有那麼優越，年夜飯時就會把家裡已有的食材放在一個盆裡一起煮，澆上醬汁，味和人也和。隨著生活條件改善，盆菜的樣式、食材越來越豐富，鮑魚、海參、花膠、魚翅，應有盡有。而這些食材也是樣樣有講究有說法，發菜、蚝豉、瑤柱、豬手，寓意“橫財就手”；掌翼、脆皮燒肉寓意“大展宏圖”；四杯雞寓意“金雞報喜”，西蘭花寓意“花開富貴”……



順德縣志記載：除夕，祀祖，家人聚飲，曰“團年酒”。圍坐過旦，曰“守歲”，相遺以物，曰“饋歲”。



吃罷團年飯，飲罷團年酒，最美的事情莫過於圍爐煮茶，順德人愛吃的糖冬瓜、糖蓮藕、煎堆、鬆糕、油角、蛋散等過年限定小吃都會在這個時候準時“上線”，一家人談談笑笑，細數一年來發生的大小趣事。