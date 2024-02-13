【錦綉中國年】重慶：顧客盈門品豆花

中評社北京2月13日電／據光明日報報導， “豆花來了喲！”話音剛落，一碗碗熱氣騰騰的豆花就上桌了。“哇，好香的豆花喲。”大年初二，在重慶墊江，城南新街街口的高大姐石磨豆花店，人聲鼎沸、顧客盈門。到這裡吃飯的顧客，都是衝著這碗豆花來的。



“豆花又綿又嫩、巴適得很！”“家鄉的豆花，手工磨出來，確實不一樣，有兒時的記憶、媽媽的味道！”春節回家過年的文勝勇和家人贊不絕口。



在墊江，一碗石磨豆花，可是家家戶戶過年飯桌上必不可少的佳肴。



轉動石磨，豆子出漿，濾漿燒漿，伴著鹵水點進鍋裡，勺子輕輕攪動豆漿，一片片雪花狀的豆花漸漸地浮在鍋面上，一鍋潔白水嫩的豆花就點制出來了。調上香菜、葱花、蒜泥、折耳根……飄著濃鬱香味的豆花，滿足著人們的味蕾。



“每到過年，母親總會推豆子、點豆花，年的味道就糅進了豆花裡！”在外地工作多年的墊江人張鵬程，吃著家鄉的石磨豆花感嘆，不論走多遠，家鄉的味道依然留在記憶最深處！



這“朵”讓人回味悠長的石磨豆花，“開”在墊江已有上千年。發展到今天，除了豆花的香濃外，配料也極其講究。芝麻、豆豉、葱花、香菜、胡椒、折耳根、胡辣殼、油辣子、青辣椒……多達30多種調料，顧客可根據喜好，自由選擇。



“墊江豆花美，墊江豆花香。一副石磨推千年，千年歲月磨出那個滋味長……”墊江的石磨，不僅磨出了“中國石磨豆花美食之鄉”的金字招牌，更磨出了百萬墊江兒女深埋心底的故鄉情懷。



一年一度的中國（墊江）石磨豆花美食文化節，都會評選墊江石磨豆花示範店、墊江石磨豆花名菜名點，推動著墊江石磨豆花的傳承創新。今年春節前夕，重慶市文旅委、重慶市商務委聯合開啟“渝味360碗”網絡投票評選活動，“墊江石磨豆花”“龍溪河豆花魚”“豆花佛跳墻”等多道墊江石磨豆花特色菜肴引起廣泛關注。