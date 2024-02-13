“土味”運動會，“浙”裡新風景

中評社北京2月13日電／據新華每日電訊報導，鋸木頭、撿荸薺、挑小豬……甲辰龍年新春，鄉土特色濃鬱的新春農民運動會在浙江衢州江山市各村輪番上演。



大年初一，鳳林鎮白沙村全民健身廣場人頭攢動，有著近二十年歷史的“村運會”準時開啟。白沙村是一個移民村，同時也是江山最早舉辦新春農民運動會的村。為了讓村民能“移得出、安得下、富得起”，在“千萬工程”的引領下，該村於2004年建起了江山首個水泥燈光籃球場，並在2005年春節首次舉辦運動會，沒想到得到了四鄰八鄉村民的積極響應。



今年白沙村“村運會”項目豐富多彩，有拔河、鋸木頭、舉木頭、羽毛球、籃球等運動項目。在項目設置上，村支書鄭日福有自己的想法，“我們白沙人都是山裡人，以木材為生，村運會設置鋸木頭、舉柴火等比賽，就是讓我們不要忘本。”



“腳要抵牢，身體盡量往後仰，用勁要一致……”虎山街道桑淤村全民健身廣場上，拔河比賽熱鬧非凡。“平時在辦公室碼字，運動不多，今天村裡組織運動會，而且還照顧到我們這些經常在外的村民，我們也盡力參與，用拔河這種團隊的方式融洽關係，增進瞭解，真的挺好的。”村民蔡靈芬說，賽的是團結，比的是和諧。



在新塘邊鎮永豐村，種荸薺、挑荸薺……村民們就地取材，將荸薺作為比賽道具，玩得不亦樂乎。籃球場上，一場跨村籃球賽正在精彩上演，永豐村、東山村的籃球愛好者們正在一較高下。在西安工作的姜凌峰打得興起，春節村裡舉辦的籃球賽他都未曾落下。“平時也很喜歡打籃球，希望這次能為村裡拿下這場比賽。”姜凌峰說。



在碗窑鄉鳳凰村，除了拔河、踢毽子等常規項目之外，村裡還別出心裁設置了“抬孩子”項目。比賽規則是父母和孩子分別站在賽道兩端，裁判發出開始指令後，孩子需要快速跑到父母這邊，隨後父母將孩子抱進籮筐用扁擔抬著孩子回到最初的位置，全程用時最少的家庭為獲勝者。



“我們村既是移民村又是下山脫貧村，現在還有新村民入駐，很多村民不認識。我們通過春節期間舉辦村運會的方式，讓村民之間相互熟悉，知道村情，也融洽了村民關係，村民和村集體的聯繫更多了，村莊發展也更快了。”鳳凰村村支書陳祥水說。



鄒潤晨是一名大學生，今年他主動報名參與“村運會”志願服務工作，負責家庭接力賽的計時工作。“村運會讓我更瞭解村莊情況、鄉土風味、人情世故，也讓我們這些移民二代更有歸屬感和幸福感。”鄒潤晨說。



今年也有第一次體驗“體育過大年”的村。清湖街道賀倉村一直都想辦“村運會”，但最終因為各種原因不了了之。今年，村支書毛小兵在村裡的會議上再次拋出了這個想法，不僅得到了大家的支持，一些村民得知消息後還主動贊助了“村運會”的舉辦。



今年春節期間，在賀倉村文化禮堂、大山底健身廣場分別舉行了拔河、跳繩、乒乓球等項目，村民們參與十分踴躍。“感謝村裡組織的運動會，讓我們開心愉快地過龍年。”村民陸麗萍說。



體育過大年，農村新風景。經過近20年的發展，如今新春農民運動會已經成為江山市的一張“金名片”。“運動會不僅僅是簡單的體育活動，也是村民交流溝通的一種載體。”江山市體育局黨組書記吳正榮說，下一步將深度結合鄉村振興、共富發展等平台，讓運動會更好服務村民，造福村民。

